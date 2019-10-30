شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن حثلين: الملتقى الأوروبي يهدف إلى تعميق الدراسات الميدانية المتعلقة بالإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت المنظمة الدولية للإبل الموافقة على تأسيس وإشهار الجمعية الأوروبية لملاك مزارع الإبل ومقرها سويسرا تابعة للمنظمة الدولية للإبل وإطلاق جائزة سنوية لأفضل مزرعة إبل أوروبية، إضافة إلى الموافقة على إقامة أول مهرجان في سويسرا في الفترة من 29 -30 أغسطس 2020، وذلك بعد عقد الملتقى الأوروبي الأول لملاك مزارع الإبل في زيورخ السويسرية أكتوبر الجاري بمشاركة 8 دول أوروبية.

وبين رئيس نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن الملتقى الأوروبي الأول يهدف إلى زيادة وتعميق الدراسات الميدانية المتعلقة بالإبل ودعمها بمختلف الوسائل الكفيلة لإنجاحها وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في نموها وتربيتها التي تواجه ملاك مزارع الإبل وتشجيع إقامة مزارع جديدة، مضيفاً أن الجهود المبذولة تأتي من أجل إيصال ثقافة الإبل على المستوى العالمي ودعمها، واعتزازاً بالهوية السعودية وبمورث الإبل ودعمها وتشجيعها واستمرارية نشرها على مستوى العالم.

يذكر أن المنظمة الدولية للإبل انطلقت 21 مارس 2019 ومقرها العاصمة الرياض، بمشاركة 96 دولة على المستوى العالمي.