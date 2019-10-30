أزمة مالية تدفع القحطاني للاستقالة من القنوات الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

علمت «مكة» أن القنوات الرياضية السعودية، الناقل الرسمي للمسابقات الرياضية المحلية، تعيش أزمة مالية تسببت في تقديم مدير القنوات الرياضية غانم القحطاني استقالته من منصبه أمس الأول لعدم الوفاء بصرف مستحقات العاملين في البرامج الرياضية والشركة المشغلة للدوري السعودي منذ نحو 4 أشهر.

وتنتظر القنوات الرياضية التي أوكل لها نقل مباريات المسابقات السعودية الكروية تدخل الهيئة العامة للرياضة لإنقاذ الموقف وصرف مستحقات العاملين وضيوف البرامج الرياضية ومعلقي المباريات ومعدي البرامج في أسرع وقت، وتدارك الموقف الذي تسبب في مقاطعة عدد من المراسلين تغطية مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واعتذار بعضهم عن تغطية مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين التي ستنطلق اليوم.

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وتشير المصادر إلى أن عددا من العاملين والمحللين والنقاد الرياضيين لوحوا بتقديم استقالاتهم واعتذارهم عن مواصلة العمل بالقنوات الرياضية السعودية إذا لم يتم الإسراع في صرف مستحقاتهم المتأخرة.

في الإطار نفسه أكدت مصادر لـ«مكة» أن قنوات أبوظبي الرياضية أنهت اتفاقها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن نقلها عددا من مباريات الدوري السعودي بداية من يناير المقبل، من أجل توفير مبالغ مالية وتحقيق الانتشار للدوري السعودي.

وأبانت أن القناة الإماراتية ستحصل على حقوق مباراتين من كل جولة، حيث أنهت اتفاقها مع عدد من المحللين والنقاد الرياضيين والمعلقين، وأنها بصدد تخصيص برامج رياضية خاصة للدوري السعودي.