أبطال العالم للمصارعة في مواجهات صاخبة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة «WWE» عن إطلاق عرض «كراون جول» في العاصمة السعودية الرياض اليوم، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يضم أكثر من 100 فعالية ترفيهية ورياضية عالية المستوى على مدار شهرين.

وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمس أن نجوم WWE في عرض كراون جول، منهم رومان رينز، وبطل الملاكمة للوزن الثقيل غير المهزوم تايسون فيوري، وبطل WWE بروك ليزنر، وبطل العالم سيث رولينز، وغيرهم الكثير.

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وسيتم بث عرض WWE كراون جول عند الثامنة مساء بتوقيت السعودية على قنوات MBC Action، وقناة MBC مصر، وقناة MBC عراق، وقناة MBC فارسي، وقناة روتانا خليجية، كما سيبث مباشرة على شبكة WWE Yes.

ويواجه برون سترومان الملاكم تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل، الذي لم يهزم في أي مباراة سابقة طوال تاريخه في عالم الملاكمة، وكلتا المواجهتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. كما يواجه نجم WWE السعودي المصارع منصور سيزارو في عرض كراون جول.

ويعد عرض «كراون جول» من الأحداث المميزة خلال «موسم الرياض»، إذ يشهد نزالا بين فريق هوجان (سيث رولينز روسيف) ضد فريق فلير (راندي أورتن وكينج كورين)، كما يقوم عضوا قاعة مشاهير «دبليو دبليو إي» بقيادة فريقهما في نزال خمسة ضد خمسة.