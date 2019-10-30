الهلال يطلب تفريغ كاريلو.. وضربة جديدة لأوراوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

خاطبت إدارة نادي الهلال مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة الاتحاد البيروفي لكرة القدم بشأن السماح للاعبها الدولي أندريه كاريلو بالالتحاق بمعسكر الفريق الكروي المزمع إقامته بكوريا الجنوبية تحضيرا للقاء الإياب أمام أوراوا الياباني في نهائي بطولة دوري الأبطال الآسيوي الذي سيقام في اليابان 24 نوفمبر المقبل.

وطالبت بإعفاء اللاعب من مشاركة منتخب بلاده في لقاء تشيلي في الـ20 من الشهر نفسه في لقاء أيام الفيفا، بهدف تهيئة اللاعب لمشاركة زملائه اللاعبين في اللقاء الأهم، حيث إن ساعات الطيران تستغرق أكثر من 20 ساعة للوصول من القارة اللاتينية إلى أقصى شرق القارة الآسيوية.

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وكشفت «مكة» أن اللاعب سيسعى إلى إقناع مدرب منتخب بلاده للتخلي عنه في سبيل الدفاع عن ألوان الهلال في أهم لقاءاته الموسمية.

من ناحية ثانية احتفل حارس مرمى أوراوا شوساكو مع أنصار ناديه بعد أن أنهى 200 مشاركة متتالية مع ناديه في لقاء سانفريس هيروشيما ضمن منافسات الدوري الياباني وسط إعلام بلاده بالوصول لهذا الرقم التاريخي.

وأعلن النادي الياباني غياب مهاجمه يوكي موتو عن لقاء الهلال في جولة الذهاب بالرياض في الـ9 من نوفمبر المقبل بداعي الإصابة بخلع في الكتف، لينضم إلى جانب زميله الحارس شوساكو، إضافة إلى لاعب المحور تاكويا أوكي.