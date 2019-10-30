الهلال يجرب تشكيلة النهائي.. والفتح خائف من السابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

فيما يجرب الهلال تشكيلة نهائي دوري آسيا، يشعر الفتح بحالة من الرعب خشية تعرضه للخسارة السادسة في مواجهة الفريقين اليوم، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الزعيم متصدر الدوري «19 نقطة» إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأولى التي تعرض لها أمام نده التقليدي فريق النصر بالجولة الماضية، والمحافظة على صدارته قبيل فترة التوقف ومواجهته الحاسمة أمام أوراوا الياباني في التاسع من نوفمبر المقبل، إذ من المتوقع أن يعمل الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على إراحة الفرنسي جوميز بعد إصابته بالديربي والزج بصالح الشهري في خط المقدمة.

على الجانب الآخر يواجه المستضيف الفتح «4 نقاط» صعوبة بالغة في مباراة اليوم وهو يواجه المتصدر، بعد أن تلقى الفريق خسارته السادسة أمام الفيحاء، ويسعى أبناء الأحساء لإيقاف مسلسل خسائر الفريق والعودة من الباب الكبير والابتعاد عن المراكز الأخيرة بالدوري، وينتظر أن يعمل مدربه البلجيكي يانيك فيريرا على تأمين مناطقه الدفاعية وتكثيف منطقة وسط الملعب والاعتماد على انطلاقات الثنائي علي الزقعان والنرويجي جوستاف ويخايم.