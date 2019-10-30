يارا الحقباني تدخل التصنيف الدولي للتنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت اللاعبة يارا الحقباني فوزا سجل باسم المملكة في بطولة مدينة عيسى الدولية للتنس ITF للشباب، التي تستضيفها البحرين ضمن الطواف العالمي لبطولات التنس التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، حيث فازت بمجموعتين دون رد على البريطانية اندرا سوثيرلاند.

ودشن الفوز بداية حصول الحقباني على نقاط في التصنيف الدولي ودخول اللاعبة السعودية في التصنيف الدولي للعبة التنس للسيدات، وسبق أن شاركت يارا الحقباني في بطولتي الكويت الدوليتين، وكذلك بطولة التضامن الإسلامي للتنس العام الماضي.