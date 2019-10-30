«تحكم» يطلق بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد «تحكم» اليوم بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية «سيارات دراق ريس»، في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان. وأوضح رئيس الاتحاد سعود الفغم أن البطولة ستشمل فئتين للسيارات «كهربائية، بنزين»، وستنطلق المنافسات عند الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء، مبينا أن الاتحاد اشترط للاشتراك امتلاك عضويته والتقيد بشروط ولائحة البطولة، على أن يكون التسجيل في موقع البطولة التي تأتي ضمن برنامج بطولات الاتحاد الداخلي للموسم الحالي لنشر ممارسة الرياضات اللاسلكية في المجتمع وفق توجيهات ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ضمن رؤية المملكة 2030.



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