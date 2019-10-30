ديربي الغضب.. تأشيرة نجاة للأهلي أو الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
سيكون «ديربي الغضب» الذي يجمع الأهلي والاتحاد وهما في أسوأ أحوالهما، تأشيرة نجاة للأهلي أو الاتحاد، خلال المواجهة التي تجمعهما الليلة، في قمة مباريات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الملك عبدالله بالجوهرة المشعة في جدة.
ويعيش الفريقان حالة من الغضب بسبب الظروف المتشابهة بعد خسارتهما في الجولة الماضية، في حين تبقى المباراة بمثابة قمة كروية منتظرة خارج الحسابات تجمع قطبي جدة فريقي الأهلي (14 نقطة) والاتحاد (9 نقاط).
وفي حين يسعى المستضيف الأهلي إلى مواصلة تسيده للديربي في السنوات السبع الأخيرة، يدخل الاتحاد مواجهة الليلة في ظروف صعبة، ويرغب بمصالحة جماهيره على حساب نده التقليدي لتكون بداية التصحيح.
قبل المواجهة
- كلا الفريقين استبدل جهازه الفني هذا الموسم.
- تفوق أهلاوي على مستوى تأثير اللاعبين الأجانب.
- السويسري جروس في اختبار حقيقي بعد الخسارة الأخيره أمام الحزم.
- المباراة الأخيرة لمدرب الاتحاد المكلف الوطني محمد العبدلي.
- يمتلك الأهلي دكة بدلاء أفضل من نده الاتحاد.
- خط الدفاع أضعف خطوط الفريقين.
- حالة من الغضب في مدرجات الفريقين على نتائجهما الأخيرة.
- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله في آخر مواجهات ديربي جدة.
- اقتراب الاتحاد من الإعلام عن مدربه الجديد بعد الديربي.
- إقبال ضعيف على شراء تذاكر الديربي.
- سجل الاتحاد أكبر نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين، عندما فاز بنتيجة 8 / 2 في 1966 في الدوري السعودي، بينما أكبر نتيجة سجلت للأهلي كانت الفوز 5 - 0 في كأس الملك في 1976 .
- يتربع لاعب الاتحاد سعيد غراب على صدارة هدافي فريقه ب 17 هدفا، وفيما يخص مهاجمي الأهلي سجل حسام أبو داوود 14 هدفا.
- في دوري المحترفين التقى الأهلي والاتحاد 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الأهلي 9 مرات مقابل 6 مرات للاتحاد في حين حضر التعادل في 7 مباريات.
- مهاجم الأهلي السوري عمر السومه آخر من سجل في مواجهات الفريقين بالدوري.
- 2770 يوما منذ آخر انتصار اتحادي على الأهلي بالدوري.
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