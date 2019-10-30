الظروف المتشابهة تشعل لقاء الفيحاء والاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجنبي - الرياض
يحل فريق الاتفاق ضيفا على الفيحاء ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
تتشابه ظروفهما في لقاء الليلة، فالفريقان لم يقدما المستوى المنتظر منهما وتعرضا لخسائر عدة، حيث خسر الاتفاق خمس مباريات، فيما خسر الفيحاء ثلاث مباريات، ويملك كل منهما 9 نقاط مع أفضلية نسبية للاتفاق في عدد الأهداف، حيث يملك الاتفاق 12 هدفا وعليه 10، فيما يملك الفيحاء 7 أهداف وعليه 10.
وتاريخيا لم يحقق الفيحاء أي فوز على الاتفاق، حيث سبق أن التقيا ضمن دوري الدرجة الأولى في 4 مواجهات، فاز الاتفاق في واحدة وحضر التعادل في ثلاث، وفي الدوري التقيا أيضا في 4 مباريات، فاز الاتفاق في مباراتين وحضر التعادل في مباراتين.
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