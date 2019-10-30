شكرا لقرائتكم أجاي يكشف النقاب عن قميص الأهلي الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي النقاب عن قميص الفريق الثالث والذي سيظهر به الفريق لأول مرة هذا الموسم بعد الغاء اللون الأزرق،

وظهر جونيور أجاي مرتدياً قميص الأهلي الجديد وهو من اللون البستاج، وذلك بعد كشف النقاب عن اللون الأساسي الأحمر والزي الثاني الأسود خلال الفترة الماضية بعد الإتفاق مع شركة الملابس التي ترعى النادي.

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وتطير بعثة الفريق صباح غدا الخميس الى الإمارت للدخول في معسكر مغلق يستمر 8 أيام ويخوض خلاله الفريق لقاء ودي قوي.