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هنا جودة تتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للقارات لتنس الطاولة...

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جدة - عمرو شويل نجحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئين، فى التأهل إلى منافسات نصف نهائي بطولة العالم للقارات و التى  تقام بالهند .

 

جاء تأهل هنا جودة لقبل نهائي المنافسات بعد الفوز على  لاعبة  الهند بنتيجة .4/1

 

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كانت هنا جودة قد صرحت من قبل  قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

 

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".

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