شكرا لقرائتكم هنا جودة تتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للقارات لتنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء تأهل هنا جودة لقبل نهائي المنافسات بعد الفوز على لاعبة الهند بنتيجة .4/1
كانت هنا جودة قد صرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".
وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر هنا جودة تتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للقارات لتنس الطاولة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.