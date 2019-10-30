شكرا لقرائتكم سلمان مؤشر.. سلاح غروس "الفعّال" في مباريات الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يؤمن السويسري كريستيان غروس بتواجد الجناح الأيسر سلمان مؤشر في مباريات اتحاد جدة منذ تولى تدريبه في صيف 2014، ولم يخيب اللاعب ظن مدربه خلال مباريات الديربي التي خاضها تحت إمرة الرجل السويسري العائد إلى تدريب الفريق للمرة الثالثة.

وسيعود غروس إلى مواجهة الاتحاد في الدوري للمرة السادسة في مسيرته مع الأهلي، بعدما واجهه 5 مرات سابقة بين عامي 2014-2017، ويأمل بأن يحقق انتصاره الأول مع الفريق في فترته الثالثة، عقب السقوط أمام الحزم في الجولة الأخيرة.

وفي مباراة ديربي جدة الأولى بالنسبة لغروس شهر ديسمبر 2014، وضع سلمان مؤشر إلى جانبه في دكة البدلاء، واستعان بالإسباني داني كينتانا، لكنه سحب الأخير ودفع بالاول قبل مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، وبعد 7 دقائق من ذلك التغيير سجل عمر السومة هدف التعادل في الدقيقة 57.

Advertisements

وفي ثاني ديربيات غروس، وتحديداً في الجولة الأخيرة من موسم 2014-2015، كان الأهلي يهدف إلى إنهاء الموسم دون خسارة، رغم أنه فقد لقب الدوري قبلها بجولة لمصلحة النصر، ومع بقاء 6 دقائق على نهاية اللقاء، سجل فهد المولد هدف السبق للاتحاد، إلا أن مؤشر الذي خاض المواجهة أساسياً سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ليحافظ على سجل فريقه خالياً من الخسائر ذلك الموسم.

ولعب مؤشر 85 دقيقة في فوز غروس بلقاء الديربي الأول له (3-0) في ذهاب موسم 2015-2016، وفي الإياب بدأ اللقاء أساسياً، ومنح زميليه فيتفاتزيديس وعمر السومة تمريرتين حاسمتين في انتصار الأهلي العريض 4-2.

وبعد عودة غروس لقيادة الأهلي "الفترة الثانية" تواجه الفريقان تحت قيادة السويسري إياب موسم 2016-2017، وبدأ حينها مؤشر أساسياً، ومنح زميله عبدالفتاح عسيري تمريرة الهدف الثالث في اللقاء الذي انتهى أهلاوياً 4-1.

وعلى الرغم من قلة مشاركات مؤشر مع أهلي جدة هذا الموسم تحت إشراف برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي، إلا أن غروس دفع به منذ بداية الشوط الثاني بديلاً ليوسف بلايلي في خسارة الفريق أمام الحزم 2-1.