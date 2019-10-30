شكرا لقرائتكم استدعاء كويار إلى قائمة المنتخب الكولومبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الكولومبي، يوم الأربعاء، عن قائمة الفريق التي ضمت غوستافو كويار، لاعب نادي الهلال.

ويستعد المنتخب الكولومبي لخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا"، إذ سيلعب اللقاء الأول أمام بيرو في ميامي بتاريخ 15 نوفمبر، وبعدها بأربعة أيام سيواجه المنتخب الكولومبي نظيره الإكوادوري في نيو جيرسي.

وتواجد كويار "27 عاما" في القائمة الأولية التي ضمت 34 لاعبا، أبرزهم خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، و خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وانتقل الدولي الكولومبي إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فلامنغو البرازيلي.