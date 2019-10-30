شكرا لقرائتكم استدعاء كويار إلى قائمة المنتخب الكولومبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الكولومبي، يوم الأربعاء، عن قائمة الفريق التي ضمت غوستافو كويار، لاعب نادي الهلال.
ويستعد المنتخب الكولومبي لخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا"، إذ سيلعب اللقاء الأول أمام بيرو في ميامي بتاريخ 15 نوفمبر، وبعدها بأربعة أيام سيواجه المنتخب الكولومبي نظيره الإكوادوري في نيو جيرسي.
وتواجد كويار "27 عاما" في القائمة الأولية التي ضمت 34 لاعبا، أبرزهم خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، و خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.
وانتقل الدولي الكولومبي إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فلامنغو البرازيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء كويار إلى قائمة المنتخب الكولومبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.