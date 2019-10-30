شكرا لقرائتكم أدفوكات يخلف ياب ستام في تدريب فينورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء عن تعاقده مع ديك أدفوكات لتدريب الفريق خلفًا للمدرب السابق ياب ستام الذي تقدم باستقالته قبل يومين.

وذكر نادي فينورد في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن أدفوكات وافق على تولي مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لستام.

وأضاف الموقع أن الجهاز الفني للفريق سيشهد تغييرات عديدة، ومنها الاستغناء عن خدمات جان بول فان غاستل وروي ماكاي وداني لاندزات.

وتابع البيان أن أدفوكات سيعاونه في مهمته كل من سعيد بكاتي وكور بورت وجون دي وولف.

ويحتل فينورد المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري الهولندي.