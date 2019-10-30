شكرا لقرائتكم مودريتش: هدف راموس في نهائي لشبونة غير تاريخ أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014 في لشبونة، والذي منح قبلة الحياة للنادي الملكي وقاده للفوز على جاره أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي ومن ثم الفوز باللقب، ربما قد أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا.

وقال مودريتش خلال مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأربعاء: ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، هذا مؤكد، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عاما، ذلك الهدف غير البطولة.

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وأشار اللاعب الكرواتي إلى أن هدف زميله الإسباني أطاح بعائق نفسي كبير داخل ريال مدريد بعد سقوط الأخير ثلاث مرات متتالية في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتابع: هدف سيرخيو تجاوز هذا الحاجز العقلي، لقد كان هدفا تاريخيا غير كل شيء، ربما لولا ذلك الهدف لم تكن لتتحقق كل تلك الإنجازات التي توالت تباعا فيما بعد.

وأوضح مودريتش أنه يهوى لعب كرة القدم دون الالتفات إلى الصخب الدائر حول اللعبة، وأردف قائلا: أنا أفضل كرة القدم فقط، وأفضل اللعب بدون شك، وبدون الالتفات إلى ما يدور حولي، ولكن هذا يصبح مستحيلا يوما بعد يوم.