شكرا لقرائتكم بيرهوف يلمح إلى استدعاء هوملز للمنتخب الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شرع المهاجم الدولي السابق ومدير منتخب ألمانيا الحالي أوليفر بيرهوف يوم الأربعاء، الباب أمام عودة محتملة للمدافع ماتس هوملز إلى المنتخب الوطني، على الرغم من أن المدرب يواكيم لوف كان قد قرر استبعاد مدافع بوروسيا دورتموند الحالي عن صفوف الـ "مانشافت".

وكان لوف أحدث صدمة كروية في ألمانيا عندما توجه إلى ميونخ في مارس الماضي للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري هوملز (30 عاما) وجيروم بواتينغ (30) وتوماس مولر (29)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية وأنه يريد الاستعانة بجيل جديد من اللاعبين.

غير أن بيرهوف أكد أن كلمات لوف قد أسيء فهمها، وقال لقناة التلفزيون الألماني "خلقت التصاريح انطباعا بأنه (هوملز) لن يلعب أبدا للمنتخب الوطني"، وتابع "لطالما قلت أننا لم نقل وداعا لأي لاعب حتى الآن".

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وانتقل هوملز الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني في 70 مباراة دولية، إلى الجار اللدود لبايرن، فريق بوروسيا دورتموند في الصيف حيث يقدم أداء مميزا مع بداية الموسم الحالي.

ويأتي تصريح بيرهوف غداة تزايد النداءات المطالبة باستدعاء هوملز إلى المنتخب مجددا، بعد تعرض بديله في بايرن والمنتخب نيكلاس شوله لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم. وتابع بيرهوف محللا ما قاله لوف "في تلك الفترة، اعتقدت أن الأمر واضح للغاية".

وختم قائلا "قال (لوف) لن نعتمد عليه بعد الآن، لدينا مشاريع أخرى ولا نريد مناقشة المسألة لأشهر عدة. ولكن في كرة القدم، لا أستبعد أي شيء".