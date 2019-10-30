صلاح ينافس رونالدو وميسي وماني على جائزة "جلوب سوكر" لعام 2019

ينافس نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والمقدمة من مجلس دبي الرياضي.

ويتواجد محمد صلاح على رأس القائمة التي تنافس على الجائزة مع كل من، ثلاثي ليفربول، فيرجيل فان دايك، وساديو ماني، وأليسون بيكر، فضلا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، وبرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يتم توزيع جوائز الأفضل في مدينة دبي الإماراتية يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، خلال حفل بمؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الـ14، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

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وكان الفرعون قد حصل على هذه الجائزة عام 2016، بينما نال كريستيانو رونالدو الجائزة في آخر ثلاث نسخ منها.

و يغيب صلاح عن مباراة فريقه، اليوم ضد نادي أرسنال، في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كارابو كاب"، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء، على ملعب "آنفيلد"، فى إطار منافسات الدور ثمن النهائى للبطولة.