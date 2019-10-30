رونالدو يهدي منتخب البرتغال للسيدات مجموعة من الأحذية الرياضية









اسماء السيد - أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي مجموعة من الأحذية الرياضية للاعبات منتخب بلاده دون 17 عاماً نظير تحقيقهن نتائج إيجابية جعلتهن ينجحن في قيادة البرتغال لبلوغ المحطة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 بعد الفوز على منتخب لاتفيا بأربعة اهداف نظيفة.

وبحسب ما اوردته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو بعث مع الأحذية التي حملت شعار شركة "نايكي" الأميركية رسالة إلى اللاعبات الشابات ، والتي قرأت بصوت عالٍ امام الجميع ، حيث شعرن بسعادة بالغة بفضل تقدير النجم رونالدو لما قدموه في التصفيات ، حيث كتب لهن ما نصه:" ارسل اليكن احذية على امل ان تساعدكن في تحقيق حلمكن" .

كما قدم رونالدو تهانيه للاعبات بعد بلوغهن مرحلة النخبة من تصفيات أوروبا 2020 متمنياً لهن حظاً موفقاً لبلوغ النهائيات، مع حثهن على مواصلة الحلم وبذل قصارى جهدهن حتى يتحقق على أرض الواقع.

يشار الى أن تصرف رونالدو يعكس دعمه الكامل لكرة القدم في بلاده، إذ يُصر أن تحقق البرتغال بكافة درجاتها افضل النتائج قارياً و عالمياً ، فيما يتطلع لقيادة البرتغال لإحراز لقب كأس أوروبا 2020 ، بعد نجاحه في قيادة بلاده لتحقيق لقب كأس أوروبا 2016 بفرنسا و لقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى .