يايا توريه يهاجم "الفيفا" ويتهمه بعدم الجدية في مكافحة العنصرية

اسماء السيد - شن النجم العاجي يايا توري لاعب وسط نادي كينجداو هيوناغي الصيني هجوما عنيفاً على الاتحاد الدولي لكرة القدم ، متهماً إياه بعدم الجدية في محاربة العنصرية التي انتشرت مع مطلع الموسم الجاري في مختلف ملاعب العالم .
وأوضح توريه الذي قضى اغلب سنوات مسيرته الاحترافية في إسبانيا وإنكلترا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلاً :" الفيفا لا يهتم بالعنصرية ، والمسؤولون داخل الاتحاد يكتفون بالحديث عنها طوال الوقت ، ولكن لا شيء يتغير ، وهذا يجعلني قلقاً وحزيناً لان المشكلة لا تزال قائمة و بشكل اسوأ".
واضاف توريه قائلاً " : يجب ان تؤخذ قضية العنصرية بشكل جدي، و اللاعبون هم من يجب ان يتصدوا بحزم للعنصرية في الملاعب باتخاذ إجراءات حازمة و شديدة".
وطالب نجم برشلونة ومانشستر سيتي الاسبق من الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة السماح للاعبين بمغادرة الملعب كإجراء قانوني عند تعرضهم لإهانة عنصرية ، حيث قال :" يجب السماح للاعبين بمغادرة الملعب عندما يتعرضون لاي مظهر من مظاهر العنصرية من قبل الجماهير كنوع من الحماية لهم".
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