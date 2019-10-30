شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يخطف "صفقة جديدة" من الأهلى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى الزمالك من خطف صفقة جديدة من الأهلى، خلال الساعات المقبلة، بعدما كان المارد الأحمر قاب قوسين أو أدنى من التوقيع معها.

ونجح مسئولو الزمالك فى إقناع موهبة المنصورة بارتداء التيشيرت الأبيض خلال المواسم المقبلة، وبالفعل وافقت الصفقة على الاختبار وشاركت فى مران الفريق الأبيض.

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وأشاد طارق يحيى وأيمن عبد العزيز وجمال حمزة، بإمكانيات موهبة المنصورة، الذى وصفوه بخليفه نجم الزمالك السابق تامر عبد الحميد الشهير بدونجا ونجم المنصورة أيضا.

لمعرفة الصفقة التى اقترب الزمالك من خطفها من الأهلى اضغط هنا