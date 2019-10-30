شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الهجومية للاتحاد بعودة "مانجا" استعدادًا للمحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتملت القوة الضاربة لـ الاتحاد السكندرى بعودة أحمد نبيل مانجا مدافع وسط الفريق من الإصابة التى ألمت به بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش لمدة 3 أيام، وانتظم اللاعب فى التدريبات اليوم عقب الراحة السلبية التى منحها طلعت يوسف المدير الفني للفريق، للاعبين عقب المباراتين الوديتن أمام سبورتنج وشباب الضبعة.

ومن المنتظر، أن يعقد طلعت يوسف اليوم جلسة فيديو لمشاهدة آخر مباريات المحرق البحرينى فى كأس البحرين للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق الضيف.

ويسعى طلعت يوسف للفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة المقرر له 26 نوفمبر المقبل بالبحرين.



ومن المنتظر حضور 5 آلاف مشجعى اتحاداوى فى مباراة الذهاب المقرر لها الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر المقبل باستاد الإسكندرية.