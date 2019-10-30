شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة فى جولة بالمنيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جولتها في محافظة المنيا، حيث استضاف مركز شباب البرجاية مهرجان مشروع 1000 بنت 1000 حلم في حضور رئيس مركز شباب البرجاية يحي فاروق ومدير المركز محمد بشر و اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة والدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

جانب من الجولة

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وشهد المهرجان مشاركة 110 لاعبة تم انتقاء أبرز العناصر بشكل مبدئي سيتم الدفع بهن في مشاركات مختلفة للكرة النسائية خلال الفترة المقبلة من بينهن اميرة محمد لاعبة مركز شباب البرجابة التي وقع عليها الاختيار من قبل الجهاز الفني للمنتخب للانضمام لمعسكر الفريق في الفترة المقبلة.



لجنة الكرة النسائية فى المنيا



كما استضافت كلية المنيا للتربية الرياضية الدكتورة سحر عبد الحق لتكريمها واقامة ندوة برعاية الدكتور طارق محمد الدين عميد الكلية و تناولت عبد الحق خلال الندوة خطوات تطوير الكرة النسائية بجميع محافظات مصر وانشاء قاعدة كبيرة من اللاعبات البراعم والشابات لدعم المنتخبات الوطنية في السنوات القادمة وتوجهت اللجنة لاخر محطاتها ضمن جولتها بالصعيد بمحافظة بني سويف.