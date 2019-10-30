شكرا لقرائتكم خبر عن التليفونات يهزم الفيوم بهدف فى ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف مقابل لاشىء أحرزه مانجا فودي في الدقيقة 28 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد سوهاج فى ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى . بهذه النتيجة ارتفع رصيد تليفونات بنى سويف إلى 4 نقاط بعد تعادله فى الجولة الأولى امام ديروط بهدفين لمثليهما ، بينما تجمد رصيد الفيوم عند 3 نقاط . Advertisements ويحتل بنى سويف صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز على شبان قنا فى الأسبوع الأول برباعية نظيفة ، وعلى سوهاج خارج الأرض بهدف مقابل لاشىء.

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