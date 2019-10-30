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المصرى يطمئن على لاعبيه بالفوز على الرباط بثلاثية وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المصري البورسعيدي على نظيره الرباط والأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على استاد بورسعيد وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة كوت دى أور بطل سيشل فى إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

جاءت المباراة حماسية للغاية خاضها فريق الرباط والذي يقوده المدير الفني أحمد عبد العزيز، حيث بذل لاعبوه مجهودًا كبيرًا لمجاراة لاعبي المصري على مدار شوطي المباراة.

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انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب في الدقيقتين الأولى والرابعة والثلاثين من تسديدتين قويتين، فيما ضيق إسلام صلاح الفارق للرباط بإحرازه لهدف فريقه الوحيد في الدقيقة الأربعين من الشوط الثاني قبل أن ينجح عبد الرحمن زين في إحراز الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد متابعته لتسديدة قوية مرتدة من الحارس، وشهد الشوط الثاني تصدي محمد شحاته لركلة الجزاء التي سددها محمد إبراهيم لاعب الرباط في الدقيقة الثلاثين.

خاض المصري الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى، محمد جابر، عمرو موسى، حجاج عويس، بهاء مجدي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي إسلام عطية وايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا، شيخ موكورو، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد حسين رجب، وشهد هذا الشوط الدفع بالثنائي عبد الرحمن زين وعبد الناصر دي ماريا بدلاً من إسلام عطية وبهاء مجدي.

وفي الشوط الثاني دفع  ايهاب جلال بتشكيل مكون من محمد شحاتة لحراسة المرمى، محمد جابر، مصطفى طيارة، حجاج عويس، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي عبد الرحمن زين ومصطفى أيمن كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي زياد فرج، محمد زكريا شيكا، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوجيد شيخ موكورو، وشهد هذا الشوط الدفع باللاعب أحمد عادل بدلاً من عماد فتحي.

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