مران الأهلي.. انتظام معلول وجيرالدو.. وغياب أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، قبل التوجه غدا الخميس إلى الإمارات لخوض معسكر إعدادي خلال توقف مسابقة الدوري الممتاز.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد انتظام الثنائي علي معلول والأنجولي جيرالدو، في مران الفريق الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري.
وظهر محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، في مران الأهلي، بعد غياب 3 أيام وأدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل.
وخصص المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فقرة للتسديد على المرمى بالإضافة لفقرة أخرى للتدريب على الكرات العرضية.
وغاب أيمن أشرف، لاعب الأهلي، عن تدريبات الفريق التي انطلقت على ملعب مختار التتش بتواجد اللاعبين الدوليين استعدادا للفترة المقبلة.
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