شاهد.. مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس والتي تقام علي ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 11 للدوري الاسباني . تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم، وينقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 3 . يأمل ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان في إيقاف سلسلة النتائج المخيبة لآمال جماهير النادي الملكي ونزيف النقاط بالدوري الإسباني، واستعادة الانتصارات مرة أخرى للفريق، حيث يحتل ريال مدريد المركز السادس بترتيب لآمال جماهير النادي الملكي ونزيف النقاط بالدوري الإسباني، واستعادة الانتصارات مرة أخرى للفريق، حيث يحتل ريال مدريد المركز السادس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر المسابقة حتى الآن. شاهد المباراة ..

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