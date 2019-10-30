وصول بعثة المحرق البحريني للإسكندرية

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المحرق البحريني إلي فندق الإقامة الخاص بهم، استعدادا للقاء الإتحاد السكندري، في ذهاب دور الـ ١٦ للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس، والمقرر اقامتها يوم الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية . الـ ١٦ للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس، والمقرر اقامتها يوم الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية . وكان في استقبال البعثة بمطار برج العرب هشام حسن نائب رئيس نادي الإتحاد، ومحمود القاضى عضو مجلس الإدارة واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة و العلاقات العامة و لجنة الشباب بالنادى.

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