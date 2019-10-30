الصيد يحدد موعد اختبارات السباحين مواليد 2012

تقرر اقامة اختبارات السباحين بنادي الصيد فرع اكتوبر من مواليد 2012 لاختيار افضل العناصر لضمهم لفريق النادي . واكد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد بأن الاسماء تسجل لدي اداريين العاب الماء بالفرع المختلفة مع إحضار صورة شهادة ميلاد السباح وإجاده ثلاث سباحات علي الاقل و ذلك يوم الخميس الموافق 31 اكتوبر في السادسة مساء بمجمع العاب الماء . شهادة ميلاد السباح وإجاده ثلاث سباحات علي الاقل و ذلك يوم الخميس الموافق 31 اكتوبر في السادسة مساء بمجمع العاب الماء .

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