الفرحة تعم نادي الصيد بعد فوز منتخب الجمبار بذهبية العرب

سادت حالة من الفرح والسعادة نادي الصيد والنشاط الرياضي بالنادي بعد فوز منتخب مصر للجمباز الفني للناشئين بالمركز الأول- والميدالية الذهبية- في البطولة العربية المقامة حاليا بتونس. البطولة العربية المقامة حاليا بتونس. وجاءت الفرحة لتواجد لاعب النادي عبدالله عبدالحليم ضمن صفوف منتخب مصر. صفوف منتخب مصر. ويشارك فى البطولة 12 دولة هي تونس الدولة المنظمة والأردن والسعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالإضافة إلى مصر

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