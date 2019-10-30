مؤمن عبد الغفار مدير فني للترسانة لنهاية الموسم

أعلن طارق السعيد رئيس نادي الترسانة، استمرار مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم، وذلك خلفًا للمدرب علاء ميهوب الذي خسر من منتخب

السويس 2-0 في الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية.

ورحل ميهوب عن قيادة الفريق وتولي مؤمن قيادة الفريق امام نجوم

المستقبل، في الجولة الثانية لمجموعة القاهرة والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في مباراة سجل فيها النجوم في الدقيقة الأخيرة.

ويستعد الترسانة لمواجهة المريخ في الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي.