أعلن طارق السعيد رئيس نادي الترسانة، استمرار مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم، وذلك خلفًا للمدرب علاء ميهوب الذي خسر من منتخبالسويس 2-0 في الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية.
ورحل ميهوب عن قيادة الفريق وتولي مؤمن قيادة الفريق امام نجومالمستقبل، في الجولة الثانية لمجموعة القاهرة والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في مباراة سجل فيها النجوم في الدقيقة الأخيرة.
ويستعد الترسانة لمواجهة المريخ في الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن عبد الغفار مدير فني للترسانة لنهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.