فضيتان لسباحة زعانف سموحة فى بطولة كأس مصر

حصل سباحو سموحة على ميداليتين فضيتين فى اطار منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، والتى نظمها الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، والتي يستضيفها نادى الغابة بالقاهرة لمدة 4 ايام . بالقاهرة لمدة 4 ايام . وحصل سباح سموحة ادهم حسام على الميدالية الفضية والمركز الثانى فى سباق 200م سباحة مونو، كما حصل فريق السباحة بالنادى على فضية سباق تتابع 4×100 م اولاد حيث ضم الفريق كل من عبد الرحمن محمود , محمد كمال , عبد الرحمن وليد , ادهم حسام. سباحة مونو، كما حصل فريق السباحة بالنادى على فضية سباق تتابع 4×100 م اولاد حيث ضم الفريق كل من عبد الرحمن محمود , محمد كمال , عبد الرحمن وليد , ادهم حسام.

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