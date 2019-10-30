لجنة الكرة النسائية في جولة بالمنيا

اختتمت لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق، جولتها في محافظة المنيا حيث استضاف مركز شباب البرجاية مهرجان مشروع 1000 بنت 1000 حلم، في حضور رئيس مركز شباب البرجاية يحي فاروق ومدير المركز محمد بشر و اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية

للتنمية الرياضية بالوزارة والدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

وشهد المهرجان مشاركة 110 لاعبة تم انتقاء أبرز العناصر بشكل مبدئي سيتم الدفع بهن في مشاركات مختلفة للكرة النسائية خلال الفترة المقبلة، من بينهن اميرة محمد لاعبة

مركز شباب البرجابة التي وقع عليها الاختيار من قبل الجهاز الفني للمنتخب للانضمام لمعسكر الفريق في الفترة المقبلة.

كما استضافت كلية المنيا للتربية الرياضية الدكتورة سحر عبد الحق، لتكريمها واقامة ندوة برعاية الدكتور طارق محمد الدين عميد الكلية، وتناولت عبد الحق خلال الندوة خطوات تطوير الكرة النسائية بجميع محافظات مصر وانشاء قاعدة كبيرة من اللاعبات البراعم والشابات لدعم المنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة.