شاهد.. مباراة يوفنتوس وجنوي في الدوري الايطالي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وجنوي ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الايطالي .

تنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب اليانز معقل البيانكونيري في تمام العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 4 .

يوفنتوس خلال 9 جولات لم يتذوق طعم الهزيمة، إذ إنه

انتصر في 7 مباريات وتعادل في اثنتين، وفي المقابل إنتر ميلان خسر مباراة وتعادل في أخرى وفازفي 8 مواجهات.

ويأمل يوفنتوس في تخطي عقبة جنوى واقتناص نقاط المباراة لمواصلة تصدره لبطولة الدوري الإيطالي، حيث إنه يمتلك 23 نقطة ويحتل

وصافة الدوري خلفًا لـ إنتر ميلان الذي يتصدر الكالتشو بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة بعد أن فاز أمس الثلاثاء على بريشيا بهدفين مقابل هدف، وفي حالة فوز يوفنتوس مساء اليوم سيرتفع رصيد إلى 26 نقطة بفارق نقطة واحدة مع إنتر ليشعل صراع المنافسة على بطولة الكالتشو الإيطالي.

على الجانب الآخر، يدخل جنوى اللقاء محتلًا المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، حيث أنه خسر 5 مواجهات وتعادل في اثنتين وفاز مثلهم.

Advertisements

شاهد المباراة ..