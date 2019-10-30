الشرقية يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة عرب الرمل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقياده مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية، في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الزقازيق، استعداداً لمواجهة نادي عرب الرمل ضمن مباريات الجولة الثانية المؤجلة من دوري القسم الثالث.

وكان مصطفي مزيكا المدير الفني للشرقية، قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد خوض الفريق مباراة الدور التمهيدي الثالث المؤهل لكأس مصر، الإثنين الماضي، أمام ضيفه نادي النوبة، والتي انتهت بفوز الشرقية بأربعة أهداف

مقابل هدف، والتي أقيمت على ستاد الزقازيق.

أحرز أهداف الشرقية، كريم سمير، وعلي الجنايني، ومحمد صالح، ومحمد عدوي مدافع النوبة بالخطأ في مرماه.

من جانبه عبر مصطفى مزيكا المدير الفني لنادي الشرقية، عن سعادته بالفوز في أول مباراة رسمية مع الشرقية، والصعود للدور 64 من بطولة كأس مصر، مشيراً أن المكسب جاء في الوقت المناسب للاعبين.

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وأضاف مزيكا: أن هذا الفوز سيعطي دفعة معنوية

قوية للاعبين في المباريات القادمة، مع اكتساب الثقة في إمكانياتهم.

وأشار المدير الفني للشرقية، أن هذة المرحلة صعبة ولابد من تكاتف الجميع، مؤكداً أن جميع المباريات القادمة مهمة ولابد من تحقيق الفوز، والبداية مع مواجهة عرب الرمل السبت المقبل في الدوري.

وأكد مصطفى مزيكا، أن تدريب نادي الشرقية طموح وحلم لأي مدرب، مشيراً أنه حقق حلمه بتولي تدريب الشرقية، ويسعى إلى تحقيق تطلعات الجماهير.

ووجه مزيكا رسالة لجماهير الشرقية، أكد فيها على ضرورة وقوف الجماهير الواعية والمحبة وراء فريقها في الخسارة قبل المكسب، من أجل عودة الخيول الشرقاوية لمسارها الطبيعى نحو المنافسة والصعود هذا الموسم لدوري القسم الثاني.