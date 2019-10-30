المصري البورسعيدي يفوز على الرباط والأنوار وديًا

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط والأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد.
جاءت المباراة حماسية للغاية، حيث بذل لاعبوه مجهوداً كبيراً لمجاراة لاعبي المصري على مدار شوطي المباراة ، إلا أن فارق الخبرات واللياقة البدنية بينلاعبي الفريقين سهل كثيراً من مهمة لاعبي المصري.
إنتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب في الدقيقتين الأولى والرابعة والثلاثين من تسديدتين قويتين ، فيما ضيق اسلام صلاح الفارق للرباط باحرازه لهدف فريقه الوحيد في الدقيقة 85من الشوط الثاني قبل أن ينجح عبد الرحمن زين في احراز الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وحرص ايهاب جلال المدير الفني المصري، على مدار شوطي المباراة بالدفع بأكبر عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة بالكونفيدرالية أمام فريق كوت دي أور، وكذلك بلاعبيه غير المقيدين بالقائمة الأفريقية ، فيما خاض باقي اللاعبين مراناً قوياً قبيل انطلاق المباراة خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.
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