تدريبات الهلال تنطلق بعد وصول الأسد “بافيتيمبي جوميز”

انطلقت مساء اليوم الاربعاء، تدريبات نادي الهلال السعودي، تحضيرًا لمواجهة الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة المقرر لها يوم غد الخميس في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

جمهور الهلال كان يعتقد في أن نجم فريقهم وهداف بطولة دوري أبطال آسيا “بافيتيمبي جوميز” لن يُشارك بسبب الإصابة التي ألمت به أمام النصر في المباراة التي خسرها الموج الأزرق على ملعب محيط الرعب يوم الأحد الماضي.

لكن جوميز خرج لطمأنة جمهور الهلال عبر تغريدة كتبها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قبل ساعة واحدة من انطلاق التدريبات الجماعية للفريق.

وقال جوميز “شكرًا على كل رسائل الدعم التي تلقيتها منكم، فقط تذكروا أن الأسد لا يموت أبدًا، ودائمًا يعود أقوى، أحبكم”.

وبدأت تدريبات الهلال بعد تلك التغريدة بدقائق قليلة، وشهدت ظهور جوميز مع زملائه، ليؤكد لاعب ليون وسوانسي سيتي الأسبق جاهزيته لقيادة خط هجوم الهلال أمام الفتح، من أجل تعزيز الصدارة المُهددة حاليًا من قبل الشباب والوحدة.

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ويعاني خط هجوم الهلال من إصابة السوري عمر خريبين منذ بداية الشهر الجاري عندما أصيب في مباراة بلاده أمام جزر المالديف في تصفيات كأس العالم 2022.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة، وبفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي “النصر”.

وستكون مباراة الفتح بمثابة البروفة الأخيرة للهلال قبل خوضه لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام نادي أوراوا ريدز الياباني على ملعب محيط الرعب يوم 9 نوفمبر.

وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ترحيل موعد مباراة الهلال والعدالة ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين إلى يوم 10 ديسمبر 2019، لتخفيف ضغط المباريات على الفريق أثناء مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا.