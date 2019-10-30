أسعار وأماكن تذاكر مباراة الرجاء والوداد في البطولة العربية

أُعلن اليوم الاربعاء أماكن وأسعار تذاكر المباراة المُرتقبة بين الرجاء والوداد في ديربي الدار البيضاء، برسم ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الملك محمد السادس)، على أن يتم توزيعها في ملعبي الوازيس والأب جيكو.

ويصل أقل سعر لتذكرة المباراة المجدول لها يوم السبت الثاني من نوفمبر 2019 في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، إلى 50 درهمًا مغربيًا، ما يعادل ستة دولارات.

وقال الاتحاد العربي لكرة القدم إن بيع التذاكر سينطلق بداية من يوم غد الخميس الموافق 31 أكتوبر في ملعبي الوازيس والأب جيكو، وسينتهي يوم الجمعة الأول من نوفمبر قبل المباراة بـ 24 ساعة.

وسيتم بيع 1000 تذكرة من فئة 150 درهمًا مغربيًا للمنطقة الثالثة يوم 31 أكتوبر في ملعب الوازيس، بالإضافة إلى بيع 2000 تذكرة في نفس اليوم من فئة 50 درهمًا للمنطقة السابعة.

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وفي اليوم التالي 1 نوفمبر، سيتم بيع نفس العدد من فئتي 150 و50 درهم في نفس الملعب.

بينما سيُباع عدد أكبر من التذاكر في ملعب الأب جيكو يومي 31 و1 نوفمبر للمناطق 2 و4 و6 في مدرجات ملعب المباراة، سيصل الى 14 ألف تذكرة، بواقع 3 آلاف تذكرة للمنطقة 2 مقابل 150 درهمًا للتذكرة الواحدة، و7 آلاف تذكرة للمنطقة 4 مقابل 50 درهمًا، و4 آلاف تذكرة للمنطقة 6 مقابل 50 درهمًا.

وبدأت عملية بيع بعض التذاكر عبر الانترنت يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر.

وبيعت على الإنترنت 3440 تذكرة لجمهور الرجاء، من تذاكر المناطق 3 و5 و7، بواقع 150 درهمًا لتذكرة المنطقة 3، و50 درهًا للمنطقتين 5 و7، بينما بيعت 6921 تذكرة لجمهور الوداد من تذاكر المناطق 2 و4 و6، بواقع 150 درهمًا لتذكرة المنطقة 2، و50 درهمًا لتذكرة المنطقتين 4 و6.