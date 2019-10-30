الاتحاد العربي يَرد على تهمة “تطبيخ” مباراة الرجاء والوداد

دافع مدير البطولة العربية للأندية “طلال آل الشيخ” عن موقف الاتحاد العربي لكرة القدم تجاه قرعة الدور ثمن النهائي من البطولة العربية موسم 2020/2019 والمسماه باسم ملك المغرب “محمد السادس”، مؤكدًا على أنها غير مُفتعلة كما يعتقد الجمهور المغربي الذي احتج بقوة على وضع “الرجاء والوداد” معًا في افتتاح مباريات دور الـ 16.

ووجهت اتهامات مختلفة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم بـ “تطبيخ” قرعة ثمن النهائي كي يقع الرجاء والوداد مع بعضهما، بهدف جذب أنظار الجمهور والإعلام نحو نسخة هذا الموسم من البطولة، ولرفع نسب مشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية التي بدأت تُعاني الأمرين بعدما خطفت منها beIN Sports القطرية حق بث مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) وبطولة كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية) العام الماضي.

وما زاد الوضع سوءًا مع القناة الراعية “أبو ظبي”، كان تراجع أسهم البطولة العربية من الناحية الإعلامية والجماهيرية والتسويقية بسبب اعتذار قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” عن المشاركة، فضلاً عن غياب أندية الدوري القطري للعام الثاني على التوالي منذ إندلاع الأزمة السياسية الشهيرة بين السعودية والإمارات مع قطر قبل بدء نسخة عام 2017 من البطولة العربية في القاهرة والاسكندرية.

ووجه الإعلامي الإماراتي الشهير “يعقوب السعدي” سؤالاً إلى طلال آل الشيخ حول وجود نية مسبقة في الاتحاد العربي بوضع الرجاء والوداد معًا في هذه المرحلة المُبكرة من البطولة، قبل أربعة أيام من موعد المباراة (السبت 2 نوفمبر).

وقال طلال آل الشيخ أثناء ستوديو تغطية المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية يوم أمس الثلاثاء “أرجع وأؤكد على نفس كلامي السابق، وضعنا لوائح وأنظمة لتطبيقها بحذافيرها حتى لو كان هناك بعض الأخطاء، لا يوجد عمل يخلو من الأخطاء”.

وأوضح “كنت أتمنى أن تكون مواجهة الرجاء والوداد في نهائي البطولة. تخيل معي نهائي البطولة العربية بين أكبر ناديين في المغرب، والمباراة النهائية تقرر إقامتها في المغرب، أتمنى هذا فقط من أجل نجاح البطولة وليس لأي سبب آخر”.

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وزاد “وجود الرجاء والوداد في النهائي كان سيكون شيئًا كبيرًا، على الأقل الآن أتمنى وصول أحدهما إلى المباراة النهائية، وهذا مُجرد تمني فقط لا غير، ولا نخطط أبدًا لتحقيقه”.

وذكر طلال آل الشيخ مشاهدي أبو ظبي والجمهور المغربي بما قاله في حفل قرعة دور مجموعات البطولة العربية، عندما تحدث عن تمنياته بتتويج فريقه المفضل “الشباب” السعودي، مضيفًا “لكن لا يمكن أن نعمل بأي طريقة لمساعدة الشباب أو أي فريق آخر لتحقيق أمنية ما لدينا، فمَن يبحث عن النجاح يبحث عن اللوائح والأنظمة ويتمسك بها”.

وختم حديثه “من حظنا أن مباراة الرجاء والوداد في الدور ثمن النهائي، فالزخم كبير في الشارع الرياضي المغربي والجميع ينتظر المباراة، حيث ستكون أول ديربي بين الرجاء والوداد في تاريخ البطولة العربية”.