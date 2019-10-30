بينهم صلاح وميسي.. هذه قائمة المرشحين لجوائز "غلوب سوكر" لعام 2019

وقع الاختيار على الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني ضمن المرشحين لجوائز “غلوب سوكر” التي تمنح سنويا إلى المتفوقين في عالم كرة القدم على مستوى العالم في نسختها الحادية عشر.



وشهدت قائمة المرشحين سبعة أشخاص يتقدمهم ميسي، الفائز مؤخرا بجائزة (ذا بيست) لأفضل لاعب في العالم هذا العام، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي.



كما يتواجد بالقائمة أيضا النجم الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر رباعي فريق ليفربول الإنكليزي.



في المقابل، يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب كل من جواو فيليكس وأنسو فاتي لاعبي أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى جادون سانشو وكاي هافيرتز لاعبي بوروسيا دورتموند وبايرليفركوزن الألمانيين، والنرويج إيرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.



أما جائزة أفضل مدير رياضي، فيتنافس عليها كل من الفرنسي إيريك أبيدال (برشلونة الإسباني)، وأندريا بيرتا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ومارك أوفرمارس (أياكس أمستردام الهولندي)، ومايكل إدواردز (ليفربول الإنكليزي)، وإيجلي تاري (لاتسيو الإيطالي).



وتتطلع فرق ليفربول وأياكس أمستردام وفريق ليون الفرنسي للسيدات للحصول على جائزة أفضل ناد، فيما يتنافس جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، وفيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال وماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، الذي لا يعمل حاليا، وإيريك تين هاج مدرب أياكس على جائزة أفضل مدير فني.



أما جائزة أفضل لاعبة، فتتنافس عليها كل من النرويجية آدا هيجربيرج والأمريكيتين أليكس مورغان وميغان رابينوي والفرنسية أمادين هنري والبريطانية لوسي برونز والبرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا والهولندية ساري فان فينيندال، في حين يتنافس كل من خورخي مينديز ومينو رايولا وفيديريكو باستوريل على جائزة أفضل وكيل.



ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن هوية الفائزين بتلك الجوائز في حفل سيقام بمدينة دبي الإماراتية في 29 كانون أول/ديسمبر القادم



المصدر: د ب أ