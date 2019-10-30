رياضة | دوري المحترفين لكرة اليد .. الأهلي في مواجهة أكتوبر والزمالك مع الحوار

وتقام اليوم ٩ مباريات في الأسبوع الثامن للمسابقة في مرحلتي المرتبط لمواليد "٢٠٠٠" والرجال حيث يلعب الزمالك أمام نادي الحوار علي صالة الزمالك في الرابعة عصرا ويسبقها مباراة المرتبط في الثانية ظهرا فيما يحل الأهلي ضيفا علي فريق ٦ أكتوبر في الساعة السادسة مساء ويسبقها مباراة المرتبط في الرابعة عصرا .

فيما يستضيف سبورتنج وصيف بطل إفريقيا نظيره المعادي في السادسة مساء ويحل هيليوبوليس ضيفا علي سموحه في الرابعة عصرا . ويلعب الجزيرة امام طلائع الجيش علي صالة ميت عقبة لعدم وجود صالة مغلقة بنادي الجزيرة ويلعب الطيران مع البنك الاهلي وحدائق الأهرام مع الزهور وأصحاب الجياد مع الأوليمبي وجزيرة الورد مع الفيوم .

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة حاليا قبل مباريات اليوم برصيد ٢١ نقطة يليه سبورتنج في المركز الثاني برصيد ١٩ نقطة. بفارق الأهداف عن طلائع الجيش بهدفين والأهلي بثلاثة أهداف في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب بعد تساوي الفرق الثلاثة في نفس رصيد النقاط فيما يحتل سموحه المركز الخامس وهيليوبوليس السادس والأوليمبي السابع والجزيرة في المركز الثامن والمعادي الوافد الجديد لدوري المحترفين في المركز التاسع .