رياضة | عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي صورة له في شوارع إنجلترا عبر حسابته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي في إشارة لاستبعاده عن مباراة ليفربول و ارسنال الليلة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بسبب شعوره بالإصابة أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف على موعد مباراة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة

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ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول و ارسنال اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

نتيجة ليفربول ضد توتنهام بمشاركة محمد صلاح

يذكر ان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.