رياضة | سر استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب الأولمبي قبل كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب الأولمبي قبل كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي عن قائمة المنتخب التى تضم 21 لاعب إستعداداً للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

واستبعد شوقي غريب السداسي محمد محمود الذى أصيب مع النادي الأهلي بالرباط الصليبي، وكل من مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي وأحمد أيمن ومحمد صادق لاعبي الإسماعيلي وأحمد حمدي لاعب الجونة وناصر منسي مهاجم بيراميدز.

وتحدث متابعي المنتخب الأولمبي عن سبب إستبعاد محمد صادق لاعب الإسماعيلي والذي كان يشارك خلال الفترات الماضية بشكل أساسي مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن استبعاد محمد صادق ليس لسبب فني بل بسبب شعوره بالإصابة في العضلة الأمامية والتي عاني اللاعب منها خلال الفترة السابقه وتحديدًا في مباراة المنتخب الأولمبي الودية مع منتخب جنوب إفريقيا استعدادا للبطولة والتي فازت بها مصر بهدف لرمضان صبحي.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي

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خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان

ويبدأ منتخب مصر الأولمبي مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 8 نوفمبر أمام منتخب مالي في لقاء الإفتتاح، ويقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.