رياضة | تركى آل الشيخ يعلن عن الفائز الجديد بسيارة 2019 بعد توقعه لمباراة ألميريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركى آل الشيخ يعلن عن الفائز الجديد بسيارة 2019 بعد توقعه لمباراة ألميريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الفائز بسيارة نيسان موديل 2019، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وايكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسبانى.

ونشر تركى آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك" فيديو لتسليم الفائز السيارة وعلق قائلا: " ألف مبروك".

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وفاز ألميريا على ايكستريمادورا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل حاليا ألميريا المركز الثاني برصيد 23نقطة .

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر السوشيال ميديا.