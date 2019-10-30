رياضة | رسالة مؤثرة من "جوميز" بعد تعرضه للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة من "جوميز" بعد تعرضه للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسالة مؤثرة إلى جماهير الفريق بدعمهم له عقب تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال ديربي الرياض النصر والذي انتهى بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجعة نظيره الفتح، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وقال جوميز عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرًا على رسائلك وكل دعمك لما حدث، فقط تذكر أن الأسد لا يموت أبدًا! ودائما يعود أقوى، أحبكم".

ويسفتقد الهلال لخدمات جوميز في مواجهة الفتح لعدم تعافيه من الإصابة، ومن المقرر أن يعود للمشاركه مع الفريق خلال مواجهة أوراوا ريد الياباني، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.