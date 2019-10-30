رياضة | عبد الحفيظ ينفي ضم مؤمن زكريا لمعسكر الأهلي في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ ينفي ضم مؤمن زكريا لمعسكر الأهلي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، ماتردد بشأن اصطحاب مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر إلى المعسكر الخارجي المُقرر إقامته في الإمارات.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية اليوم، أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لا ينوي سوى اصطحاب اللاعبين المُقيدين في قائمة المارد الأحمر المحلية والإفريقية من أجل تجهيزهم للمرحلة القادمة.

وكان مؤمن زكريا قد تعرض لإصابة قوية في الشهور الماضية تسببت في غيابه وابتعاده عن المباريات، حيث يخوض في الفترة الحالية برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا تمهيدًا لعودته من جديد.

فايلر يضم 5 ناشئين لمعسكر الإمارات

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعانة بعدد من شباب النادي خلال مسعكر الفريق بالإمارات.

واستقر فايلر على ضم كل من عربي بدر، ومحمد عبد المنعم، وفارس طارق، ومحمد فخري، وشادي رضوان، بعدما ظهروا بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

ويشارك الثنائي عربي بدر لاعب وسط فريق الناشئين بالنادي مواليد 2001 ومحمد عبدالمنعم مدافع فريق 99، منذ فترة في تدريبات الفريق الأول باستمرار.

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ويشارك فارس طارق ضمن ناشئين مواليد 2000، ومحمد فخري صانع ألعاب فريق الشباب مواليد 99، وشادي رضوان جناح فريق الناشئين مواليد 2001.

الأهلي يستعد لمعسكر مغلق في الإمارات

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للدخول في معسكر مغلق أثناء توقف الدوري.

وينطلق معسكر الأهلي بالفترة من الأول من نوفمبر حتى 7 من نفس الشهر يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لدوري أبطال إفريقيا

ويستعد النادي الأهلي، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب بالمجموعة الثانية التي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" حيث يستهل مشواره بمواجهة التجم الساحلي في تونس، يوم 29 من الشهر المقبل.