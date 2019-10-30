رياضة | تليفونات بنى سويف يفوز على الفيوم بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يفوز على الفيوم بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف على ضيفه الفيوم الرياضى بالمباراة الختامية الاسبوع الثانى من مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى أقيمت على ملعب استاد بنى سويف الرياضى بحضور بعض أعضاء مجلس إدارة الناديين .

المباراة جاءت متوسطة الاداء وشهدت الدقيقة 16 بالشوط الاول عدم احتساب حكم اللقاء هدف مصطفى عبد الرحيم مهاجم التليفونات بداعى التسلل .

فيما شهدت الدقيقة 18 إحراز التليفونات الهدف الاول عن طريق تصويبة لمانجا فواى بيسراه من خارج المنطقة تسكن الزاوية اليسرى لمرمى الفيوم .

فيما شهد الشوك الثانى محاولات لتكثيف القوة الهجومية للفريقين والاستحواذ على الكرة ، كما شهد الشوط الثانى ضياع أكثر من فرصة مؤكدة الفريقين والسقوط المتكرر للاعبين وكثرة حالات التسلل .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى أحمد شعبان بدأ المباراة بتشكيل مكون من مؤمن محمد حسين ووائل مصطفى ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده وأحمد فتحى وعبد الله احمد عبد الله ومحمد رجب وأحمد رضا وأحمد يوسف ومانجا فوادى ومصطفى عبد الرحيم .

فيما بدأ الفيوم بقيادة مديره الفنى محمد محسن ابو جريشة اللقاء بتشكيل مكون من احمد البحيرى ومحمود الحسينى واحمد زكى ومحمد عبد وكريم سيد ومحمد محمود وأحمد عويس ومحمد محمود رفعت ومريم الشافعى وأحمد البليدى .

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وخلال اللقاء أجرى تليفونات بنى سويف تغييرات بنزول نانا موانى وصلاح فتحى بدلا من محمد رجب شيكو وأحمد يوسف .

فيما أجرى الفيوم تغييرات بنزول كلا من ادهم حسن وطاهر هارون وأحمد عبد الباقى بدلا من احمد بليدى وكريم سيد وطاهر هارون الذى اصيب عقب نزول بالشوط الثانى .

وحصل مانجا فواى لاعب تليفونات بنى سويف على الكارت الاصفر خلال الشوط الثانى وأحمد زكى لاعب الفيوم الرياضى .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد العزيز السيد وعاونه محمود حسين وايمن العقادى ونادر جمعه حكم رابع وأحمد عبد الحميد مراقب المسابقات ومجدى كامل مراقب الحكام.

يرتفع رصيد تليفونات بنى سويف عند النقطة الرابعة فيما توقف رصيد الفيوم عند ثلاث نقاط.