رياضة | أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مسئولو نادي الزمالك مجبرين على دفع راتب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بداية من الموسم الجاري.

ويعتبر فرجاني هو الأغلى بين لاعبي الزمالك في الوقت الحالي مقارنة بباقي اللاعبين سواء على الصعيد المحلي أو القاري

وأصبح الزمالك هو المطلوب بدفع قيمة راتبه والذي يعتبر الأغلى من بين كل لاعبي الفريق حيث يصل إلى مليون ونصف مليون مليون دولار في الموسم الواحد، أي قرابة 24 مليون جنيه مصري.

ويعتبر فرجاني من أهم لاعبي الزمالك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي والرغبة في مواصلة المشوار بنجاح.

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

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وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك.

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الأهلى.

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري.