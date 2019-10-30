رياضة | نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

أدلى ريان بريوستر نجم ليفربول الشاب بتصريحاته التي أبرزها موقع ليفربول إيكو، حول اللاعب الأسرع في صفوف الريدز .

وقال نجم ليفربول الشاب عندما تم سؤاله عن اللاعب الأسرع في صفوف الفريق: "سيكون الأمر محصورا بين ساديو ماني ومحمد صلاح، ولكني سأرجح كفة اللاعب السنغالي".

وتابع ريان بريوستر نجم ليفربول الشاب : "ماني سريع جدًا، ولا يعود ذلك فقط إلى الإحصائيات في لعبة لفيفا، ولكن على أي حال هو وصلاح الأسرع في الفريق".

Advertisements

وأضاف : "أعتقد أن ماني من أفضل الأجنحة في العالم، أما ميسي فمن كوكب آخر".

وأنهى ريان بريوستر: "ولكني لست مندهشًا من أن ليونيل منح صوته لساديو في جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم" .

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف نظيره أرسنال، على ملعب أنفيلد، في المباراة المقرر لها مساء الليلة، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الكاراباو .