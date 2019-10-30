رياضة | المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل المنتخب الأولمبي إستعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، بتدريبات في معسكره بالعين السخنه.
وشهد المران اليوم تركيز على النواحى البدنية بهدف تجهيز اللاعبين للبطولة ورفع معدلات اللياقة البدنية لمواجهة المنتخبات الأفريقية، والتى تعتبر اللياقة البدنية أبرز أسلحتها فى المباريات.
وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :
حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي.
خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.
خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر.
خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، ومصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان.
وتقرر خروج كل من محمد محمود لاعب وسط الأهلي من القائمة بعد الإصابة التى لحقت به بالرباط الصليبي، ومصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، ومحمد صادق مدافع الإسماعيلي ومحمد ايمن وأحمد حمدي لاعب الجونة وناصر منسي لاعب بيراميدز.