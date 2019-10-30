رياضة | المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المنتخب الأولمبي إستعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، بتدريبات في معسكره بالعين السخنه.

وشهد المران اليوم تركيز على النواحى البدنية بهدف تجهيز اللاعبين للبطولة ورفع معدلات اللياقة البدنية لمواجهة المنتخبات الأفريقية، والتى تعتبر اللياقة البدنية أبرز أسلحتها فى المباريات.