رياضة | نجم مانشستر يونايتد يؤكد: مباراة ليفربول أعادت لنا الثقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يؤكد: مباراة ليفربول أعادت لنا الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، والتي أقيمت على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

وعلق ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد، على تعادل فريقه ضد ليفربول، مشيرًا أنه أعاد لهم الكثير من الثقة عقب النتائج المخيبة للأمال التي تعرض لها الفريق سابقًا .

وقال روخو : "أعتقد أن مباراة ليفربول أعادت لنا الثقة، والحصول على نتيجة إيجابية خارج ملعبنا خلال مواجهة نورويتش سيتي عزز ذلك ومنحنا قوة كبيرة" .

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وتابع مدافع مانشستر يونايتد : "هدفي هو الاستمرار في لعب أكبر عدد ممكن من المباريات مع الفريق والبقاء في أفضل مستوى ممكن بالنسبة لي وأن أظهر للمدير الفني أنه يمكنه الاعتماد علي".

وأنهى ماركوس روخو : " أتمنى أن نحقق الفوز بالدوري الأوروبي وأن ننهي الدوري الإنجليزي في أفضل مركز ممكن يسمح لنا بالوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره تشيلسي، في المباراة النارية التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الكاراباو .